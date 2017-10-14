Делегации из 54 стран встретили в Оренбурге в рамках молодежного фестиваля

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Оренбург, 14 октября. Участники «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» из 54 стран прилетели сегодня в Оренбург в рамках региональной программы.

По информации в правительстве Оренбургской области, оренбургским караваем встретили 100 участников фестиваля. Девушке из Кении, у которой был сегодня день рождения, принимающая сторона подарила оренбургский платок. Участники приехали из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В рамках региональной программы гости познакомятся с оренбургской молодежью на тренинге «Дружба народов», побывают в Оренбургском президентском кадетском училище, а вечером отправятся на «Площадь искусств», расположенную в центре города.

В воскресенье будет представлен самый большой оренбургский платок. Его размеры составляют 20 на 20 метров. Предполагается, что этот рекорд войдет в Книгу рекордов Гиннесса.