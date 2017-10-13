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Убийца и насильник из Оренбурга сядет в тюрьму на 19 лет
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    Убийца и насильник из Оренбурга сядет в тюрьму на 19 лет

    11:29  13 Октября 2017
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    Убийца и насильник из Оренбурга сядет в тюрьму на 19 лет

    Оренбург, 13 октября. Житель Оренбургской области, осужденный на 19 лет тюрьмы за нападение на двух женщин в Кувандыке, попытался обжаловать решение суда в высшей инстанции. Мужчина посчитал приговор слишком суровым.

    По версии следствия, в августе прошлого года 30-летний житель Оренбурга напал на 20-летнюю девушку, избил ее и изнасиловал, после чего утопил в реке. Буквально на следующий день мужчина совершил второе нападение — его жертвой стала 55-летняя жительница Кувандыка. Злоумышленник сбросил ее с моста в ручей, а затем спустился к ней и начал душить ремешком от сумочки. К счастью, женщину спас проходящий мимо местный житель, который обратился за помощью в полицию, сообщает РИА56.

    В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 19 годам заключения в колонии строгого режима. В пользу родственников убитой им девушки с него взыскали один миллион рублей.

    Впоследствии осужденный попытался обжаловать решение областного суда в Верховном суде РФ. Однако его апелляцию не удовлетворили.

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #оренбург #приговор
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