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Автомобиль протаранил световую опору под Оренбургом, есть жертвы
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    Автомобиль протаранил световую опору под Оренбургом, есть жертвы

    16:00  12 Октября 2017
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    Автомобиль протаранил световую опору под Оренбургом, есть жертвы

    Оренбург, 12 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля произошло в садовом товариществе «Прожектор» в Оренбургской области. Об этом в четверг сообщает региональное управление МВД. 

    По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось на улице Центральной дачного поселка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» потерял управление над транспортным средством и протаранил световую опору, сообщает Ria56.ru

    Автомобиль протаранил световую опору под Оренбургом, есть жертвы

    В результате ДТП 59-летний водитель от полученных травм скончался на месте. 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагического инцидента. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #полиция #оренбург #автомобиль #уаз патриот
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