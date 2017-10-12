Автомобиль протаранил световую опору под Оренбургом, есть жертвы

В Избранное

Оренбург, 12 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля произошло в садовом товариществе «Прожектор» в Оренбургской области. Об этом в четверг сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось на улице Центральной дачного поселка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» потерял управление над транспортным средством и протаранил световую опору, сообщает Ria56.ru.

В результате ДТП 59-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагического инцидента.