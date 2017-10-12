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Происшествия
Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил дерево в Медногорске
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    Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил дерево в Медногорске

    14:49  12 Октября 2017
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    Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил дерево в Медногорске

    Оренбург, 12 октября. Сотрудники ГИБДД по Оренбургской области выясняют подробности аварии в Медногорске. Легковой автомобиль въехал в дерево на обочине. Есть пострадавшие. 

    Инцидент произошел вечером в районе улицы 8 Марта города Медногорска, сообщает пресс-служба ГИБДД по Оренбургской области. Водитель машины ВАЗ-21074 не справился с управлением. Из-за опасного маневра автомобиль врезался в дерево, растущее на обочине. Известно, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Водитель и пассажир автомобиля были госпитализированы в больницу.

    Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил дерево в Медногорске

    По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #гибдд #оренбург
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