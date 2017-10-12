Мужчина сгорел из-за непотушенной сигареты в Оренбургской области

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Оренбург, 12 октября. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной серьезного пожара в оренбургском поселке Елшанка. Пожар произошел накануне днем.

Огнем были охвачены около 75 квадратных метров обстановки в одноэтажном жилом доме. Были уничтожены стены, перекрытия, кровля и домашнее имущество. Предполагаемый виновник возгорания — живший в доме 55-летний мужчина — погиб в огне.

В настоящее время сотрудники регионального управления МЧС проводят проверку по факту гибели мужчины в пожаре. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее агентство Ura.ru сообщало, что Екатеринбурге сгорели два частных дома. Огнем было охвачено около 300 кв метров площади, погиб один мужчина, возможно что его жена также погибла.