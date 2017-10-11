Автомобиль сделал сальто и повис на декоративной клумбе в Оренбурге

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Оренбург, 11 октября. Автомобиль марки «ВАЗ» пытался уйти от погони полицейских, но повис на декоративной клумбе в Оренбурге.

Легковой автомобиль марки «ВАЗ-21099» двигался со стороны Орска. Сотрудники ДПС попытались остановить подозрительную машину, въезжавшую в Оренбург, но водитель проигнорировал требование. Нарушитель увеличил скорость и попытался уйти от преследования, но не справился с управлением. Транспортное средство въехало на бордюр и от удара подлетело и перевернулось в воздухе, «ВАЗ» приземлился на декоративную клумбу.

Мужчина, который находился за рулем автомобиля, попытался скрыться, но сотрудники охраны порядка его задержали. В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного инцидента.