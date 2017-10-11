Три человека госпитализированы после ДТП в Оренбурге

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Оренбург, 11 октября. Автомобильная авария произошла 11 октября в Оренбурге: три человека травмированы.

По сообщению очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на проспекте Победы. Мужчина, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу во время перестроения и столкнулся с иномаркой Chevrolet Lanos.

Известно, что три человека пострадали и были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. На участке, где произошло ДТП, образовалась пробка. На данный момент сотрудники правопорядка проводят проверку по факту аварии.

Напомним, что авария накануне произошла в Кваркенском районе Оренбургской области: водитель автомобиля и его пассажир были отправлены в больницу.