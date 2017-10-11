Школьник случайно выстрелил из пневматической винтовки в своего товарища в Оренбуржье

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Оренбург, 11 октября. Пулевое ранение получил девятилетний ребенок по неосторожности от своего товарища в Оренбургской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел вчера, 10 октября, в Ташлинском районе. Школьник был доставлен в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи, где у него диагностировали пулевое ранение голени правой ноги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девятилетний мальчик получил травму по неосторожности от своего восьмилетнего товарища, который случайно выстрелил из пневматической винтовки.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, после которой будет принято решение процессуального характера.