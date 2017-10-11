Товарный поезд раздавил иномарку в Оренбургской области

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Оренбург, 11 октября. Легковой автомобиль попал под колеса товарного поезда накануне в Оренбургской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Акбулакском районе. Легковой автомобиль марки Daewoo Nexia не уступил дорогу товарному поезду, в результате чего произошло столкновение. Иномарку практически раздавило товарным составом, сообщают в региональном УМВД.

Трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы различной степени и были госпитализированы в больницу, где медики назначили пострадавшим курс лечения. Водитель получил легкие травмы и гематомы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, по факту аварии ведется проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.