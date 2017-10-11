«ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали

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Оренбург, 10 октября. Автомобильная авария произошла накануне в Кваркенском районе Оренбургской области.

По информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 23 километре полевой дороги Кваркено — Бриен. Автомобиль марки «ВАЗ-2102», за рулем которого находился 24-летний водитель, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем транспортное средство опрокинулось.

Водитель автомобиля и его 37-летний пассажир получили травмы различной степени, их незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшей диагностики полученных повреждений, сообщает RIA56.RU.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту автомобильной аварии. По предварительным данным известно, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.