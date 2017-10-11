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Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали
Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали
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    «ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали

    10:08  11 Октября 2017
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    «ВАЗ» опрокинулся на дороге в Оренбургской области: два человека пострадали

    Оренбург, 10 октября. Автомобильная авария произошла накануне в Кваркенском районе Оренбургской области.

    По информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 23 километре полевой дороги Кваркено — Бриен. Автомобиль марки «ВАЗ-2102», за рулем которого находился 24-летний водитель, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем транспортное средство опрокинулось.

    Водитель автомобиля и его 37-летний пассажир получили травмы различной степени, их незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшей диагностики полученных повреждений, сообщает RIA56.RU.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту автомобильной аварии. По предварительным данным известно, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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