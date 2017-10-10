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Один миллиард рублей получит Оренбургская область на лекарства в 2018 году
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    Один миллиард рублей получит Оренбургская область на лекарства в 2018 году

    17:13  10 Октября 2017
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    Один миллиард рублей получит Оренбургская область на лекарства в 2018 году

    Оренбург, 10 октября. Миллиард рублей будет выделен из федерального бюджета в будущем году на лекарства в Оренбургской области.

    По информации Министерства здравоохранения, Оренбургская область запросила около миллиарда рублей на лекарственный препараты ввиду успешно пройденной защиты на централизованную поставку в регионы лекарственных препаратов на следующий год.

    Основную часть средств планируется потратить на лекарства для больных туберкулезом, на препараты для людей, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Кроме этого, особое внимание уделяется качественному проведению иммунопрофилактики.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #лекарства
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