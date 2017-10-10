Один миллиард рублей получит Оренбургская область на лекарства в 2018 году
Оренбург, 10 октября. Миллиард рублей будет выделен из федерального бюджета в будущем году на лекарства в Оренбургской области.
По информации Министерства здравоохранения, Оренбургская область запросила около миллиарда рублей на лекарственный препараты ввиду успешно пройденной защиты на централизованную поставку в регионы лекарственных препаратов на следующий год.
Основную часть средств планируется потратить на лекарства для больных туберкулезом, на