Пассажирский автобус протаранил опору линии электропередач в Оренбурге

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Оренбург, 10 октября. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 10 октября в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России по региону, авария случилась на проспекте Победы сегодня рано утром. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением транспортным средством и на полной скорости влетел в опору линии электропередач.

Два подростка в возрасте 16 и 17 лет пострадали в аварии. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства ДТП.