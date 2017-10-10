Полиция прекратила поиски 12-летнего подростка в Оренбурге

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Оренбург, 10 октября. Поиски ребенка, накануне ушедшего из дома в неизвестном направлении, прекратились.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 12-летний мальчик ушел из дома 9 октября и обратно не вернулся. На его поиски отправились сотрудники полиции, волонтёры и родственники. В настоящее время ребенок находится дома, он был в течение суток у своих знакомых, сообщает RIA56.RU.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту исчезновения подростка и выясняют все обстоятельства случившегося.