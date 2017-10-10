Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На трассе Краснодар — Новороссийск легковушка врезалась в грузовик, есть пострадавшие
Общество
Пропавший три дня назад грибник найден в Оренбургской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пропавший три дня назад грибник найден в Оренбургской области

    11:54  10 Октября 2017
    131

    Пропавший три дня назад грибник найден в Оренбургской области

    Оренбург, 10 октября. Грибника, пропавшего в минувшую субботу, 7 октября, нашли в Оренбургской области.

    По сообщению представителя пресс-службы МВД по региону, пропавшего мужчину нашли сегодня утром в районе слияния рек Сакмар и Урал. Он направлен в медицинское учреждение ввиду истощения и переохлаждения. Здоровью мужчины ничто не угрожает. Известно, что его нашли другие грибники, которых сейчас опрашивают сотрудники полиции.

    Напомним, что местный 61-летний житель отправился в лес, который находится недалеко от хутора Степановский, за грибами вместе со своим внуком. В какой-то момент они разминулись и потеряли друг друга. На поиски отправились около 700 человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21104

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5975

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53139

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91958

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108143
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        980
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        511
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        73
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        4612