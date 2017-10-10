Пропавший три дня назад грибник найден в Оренбургской области

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Оренбург, 10 октября. Грибника, пропавшего в минувшую субботу, 7 октября, нашли в Оренбургской области.

По сообщению представителя пресс-службы МВД по региону, пропавшего мужчину нашли сегодня утром в районе слияния рек Сакмар и Урал. Он направлен в медицинское учреждение ввиду истощения и переохлаждения. Здоровью мужчины ничто не угрожает. Известно, что его нашли другие грибники, которых сейчас опрашивают сотрудники полиции.

Напомним, что местный 61-летний житель отправился в лес, который находится недалеко от хутора Степановский, за грибами вместе со своим внуком. В какой-то момент они разминулись и потеряли друг друга. На поиски отправились около 700 человек.