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Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
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    Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске

    9:58  10 Октября 2017  /обновлено: 9:59  10 Октября 2017
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    Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске

    Оренбург, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием «ВАЗа» и «ГАЗа» произошло накануне в Орске.

    По информации УМВД России по Оренбургской области, авария произошла в дневное время суток на Орском проспекте у дома номер 35. Автомобиль марки «ВАЗ-21063», за рулем которого находился 71-летний пенсионер, не уступил дорогу «ГАЗу» на перекрестке. Пассажирка «ВАЗа» получила травмы. 77-летняя женщина была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение.

    Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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