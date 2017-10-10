Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске

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Оренбург, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием «ВАЗа» и «ГАЗа» произошло накануне в Орске.

По информации УМВД России по Оренбургской области, авария произошла в дневное время суток на Орском проспекте у дома номер 35. Автомобиль марки «ВАЗ-21063», за рулем которого находился 71-летний пенсионер, не уступил дорогу «ГАЗу» на перекрестке. Пассажирка «ВАЗа» получила травмы. 77-летняя женщина была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, после которой будет вынесено процессуальное решение.