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Пьяный отец случайно убил полуторамесячного ребенка в Оренбургской области
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    Пьяный отец случайно убил полуторамесячного ребенка в Оренбургской области

    15:15  9 Октября 2017  /обновлено: 15:16  09 Октября 2017
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    Пьяный отец случайно убил полуторамесячного ребенка в Оренбургской области

    Орск, 9 октября. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводят проверку в связи с гибелью полуторамесячного ребенка в городе Орск. По предварительной версии, пьяный отец случайно убил малыша.

    Трагический случай произошел вечером в пятницу. Мать малыша отправилась в магазин, оставив ребенка под присмотром пьяного отца. Оставшись без материнских рук, ребенок заплакал. Отец пытаясь утешить его, взял ребенка на руки и пошел в другую комнату, но оступился на ковре и придавил ребенка массой своего тела, сообщает РИА 56.

    Пьяный отец случайно убил полуторамесячного ребенка в Оренбургской области

    Когда отец встал, он заметил на лице ребенка следы крови и протер их салфеткой. Потом положил малыша обратно в коляску.

    «Вернувшаяся спустя несколько минут мать обнаружила, что малыш мертв, — сообщает региональное управление СК РФ. — По результатам судебно-медицинского исследования, смерть ребенка наступила от асфиксии кровью».

    По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Автор: Валентин Меликов
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