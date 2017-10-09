Сбежавшего из новотроицкого зоопарка енота поймали благодаря постам в соцсетях

В Избранное

Оренбург, 9 октября. В социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о поиске хозяина енота. В городе Новотроицк Оренбургской области очевидец опубликовал запись в группе «ВК».

«Может, кто потерял енота, сидит с самого утра на дереве! Видать, собаки загнали, снять не получается — слишком высоко», — пишет очевидец.

Около 10 часов утра животное, испугавшись собак, взобралось на дерево у дома № 10/2 по улице Гагарина.

«Сначала мне показалось, что это кошка, но приглядевшись, я удивился – енот! Для меня это был шок, так как таких зверей на улицах Новотроицка не встретишь», — сообщает автор поста Андрей Мешальников.

Снять животное с дерева удалось только под вечером благодаря специалистам зоопарка, которые и заявили о пропаже зверька. Сейчас енот находится уже в «своем доме».

Отметим, что жители Новотроицка не первый раз встречают на улицах города диких животных. Последний раз, а именно в сентябре этого года, по городу гуляли два бурых медведя. Однако потом сообщили, что звери гуляли вместе со своими дрессировщиками.