Мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто в Оренбургской области

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Оренбург, 7 октября. Водитель автомобиля марки «Лада» пострадал в ДТП 6 октября в Оренбургской области.

Авария произошла на 5-м километре автотрассы «Саракташ — Бурунча — Новомихайловка». Автомобиль «ВАЗ-21073», за рулем которого находился 40-летний водитель столкнулся с «Ладой» лоб в лоб. За рулем автомобиля отечественной марки находился 55-летний мужчина. Он получил многочисленные травмы и ссадины, был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Лобовые столкновения автомобилей произошли накануне в Мурманской и Псковской областях.