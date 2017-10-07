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Мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто в Оренбургской области
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    Мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто в Оренбургской области

    17:06  7 Октября 2017
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    Мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто в Оренбургской области

    Оренбург, 7 октября. Водитель автомобиля марки «Лада» пострадал в ДТП 6 октября в Оренбургской области.

    Авария произошла на 5-м километре автотрассы «Саракташ — Бурунча  — Новомихайловка». Автомобиль «ВАЗ-21073», за рулем которого находился 40-летний водитель столкнулся с «Ладой» лоб в лоб. За рулем автомобиля отечественной марки находился 55-летний мужчина. Он получил многочисленные травмы и ссадины, был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

    На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

    Лобовые столкновения автомобилей произошли накануне в Мурманской и Псковской областях.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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