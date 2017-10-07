Пожилой грибник пропал в лесу Оренбургской области

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Оренбург, 7 октября. Пожилой мужчина пропал в лесополосе Оренбургской области 7 октября: спасатели развернули поисковую операцию.

Местный житель отправился в лес, который находится недалеко от хутора Степановский, за грибами вместе со своим внуком. В какой-то момент они разминулись и потеряли друг друга. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера спасательной службы сегодня около 13.00.

В настоящий момент осуществляются поиски 61-летнего мужчины. На место происшествия прибыл кинолог с собакой от регионального УМВД Оренбургской области. Также спасатели ведут поиски с воздуха с помощью коптеров. Запланирован выезд охотников с собаками и волонтеров от «ОренСпас» по согласованию с министерством охотничьего и лесного хозяйства области.