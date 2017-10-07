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Двое подростков попали в больницу после аварии в Оренбурге
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    Двое подростков попали в больницу после аварии в Оренбурге

    13:45  7 Октября 2017
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    Двое подростков попали в больницу после аварии в Оренбурге

    Оренбург, 7 октября. Двое подростков, передвигавшихся на скутере, получили травмы в аварии в Оренбургской области.

    Двойное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Гае в районе дома 13 по улице Декабристов. Двоих подростков на скутере отправили в медицинское учреждение с травмами и ссадинами после того, как попали под колеса Chevrolet, а после — столкнулись с Lada Vesta, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

    Автомобиль марки Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 39-летний водитель, при повороте налево столкнулся со скутером, которым управлял 15-летний подросток. Затем скутер врезался в автомобиль Lada Vesta. Водитель и пассажир скутера были госпитализированы в больницу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург #подростки
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