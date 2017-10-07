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Происшествия
Пожилой оренбуржец в ДТП получил ушибы грудной клетки и сердца
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    Пожилой оренбуржец в ДТП получил ушибы грудной клетки и сердца

    11:24  7 Октября 2017
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    Пожилой оренбуржец в ДТП получил ушибы грудной клетки и сердца

    Оренбург, 7 октября. Двойное дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургской области вчера около девяти часов вечера.

    По сообщению регионального УМВД, две аварии произошли 6 октября на 6 километре автомобильной дороги Оренбург — Илек в районе поселка Южный Урал. Водитель «ВАЗа-2110» протаранил ограждение трассы и скрылся с места происшествия. Через некоторое время в брошенный автомобиль въехал «ВАЗ-2107», за рулем которого был 64-летний водитель.

    В аварии пенсионер получил травмы грудной клетки и сердца. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и разыскивают водителя, покинувшего место аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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