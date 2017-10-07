Пожилой оренбуржец в ДТП получил ушибы грудной клетки и сердца

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Оренбург, 7 октября. Двойное дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургской области вчера около девяти часов вечера.

По сообщению регионального УМВД, две аварии произошли 6 октября на 6 километре автомобильной дороги Оренбург — Илек в районе поселка Южный Урал. Водитель «ВАЗа-2110» протаранил ограждение трассы и скрылся с места происшествия. Через некоторое время в брошенный автомобиль въехал «ВАЗ-2107», за рулем которого был 64-летний водитель.

В аварии пенсионер получил травмы грудной клетки и сердца. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и разыскивают водителя, покинувшего место аварии.