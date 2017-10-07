Прокуратура Оренбурга выдвинула претензии к застройщику дорог

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Оренбург, 7 октября. Прокуратура выдвинула ряд претензий к новым дорогам в Оренбурге из-за допущенных застройщиком недочетов.

По сообщению RIA56.RU, городская прокуратура в ходе проверки выявила, что дороги на улицах Транспортной, Уральской и проезде Северном строятся с рядом нарушений. На дороге по улице Транспортной нет необходимых дорожных знаков, что не обеспечивает безопасность дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

Ряд позиций, которые закреплены в проектной документации не выполнены при строительстве дороги по Уральской улице, которая не обеспечена искусственным светом в должной мере. Также есть ошибки при строительстве дороги по проезду Северному. Участок проектировался в 2012 году, но за пять лет правила дорожного движения изменились, а участок остался прежним, то есть, на данный момент, он не соответствует нормам.

В результате данной проверки застройщик обещал в кратчайшие сроки устранить все недочеты, допущенные при строительстве дорог.