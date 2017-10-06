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Общество
Подросток помог полицейским поймать грабителей в Оренбурге
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    Подросток помог полицейским поймать грабителей в Оренбурге

    16:03  6 Октября 2017
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    Подросток помог полицейским поймать грабителей в Оренбурге

    Оренбург, 6 октября. Оренбургский подросток помог поймать преступников, ограбивших 42-летнюю местную жительницу.

    По сообщению RIA56.RU, двое мужчин выхватили у оренбурженки сумочку, в которой находилось около девяти с половиной тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из скверов города.

    Свидетелем ограбления стал 15-летний подросток. Он преследовал преступников и параллельно вызвал сотрудников правопорядка. По горячим следам злоумышленников удалось задержать благодаря бдительности молодого человека.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос о поощрении молодого человека за помощь в поимке грабителей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #подросток #оренбург
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