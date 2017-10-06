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Жителя Оренбургской области обвиняют в убийстве пятилетнего пасынка
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    Жителя Оренбургской области обвиняют в убийстве пятилетнего пасынка

    15:36  6 Октября 2017
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    Жителя Оренбургской области обвиняют в убийстве пятилетнего пасынка

    Орск, 6 октября. Житель Орска Оренбургской области задержан по подозрению в убийстве пятилетнего ребенка.

    По информации СУ СК России по Оренбургской области, трагедия случилась сегодня рано утром в одном из домов по улице Краматорской города. Сожитель матери убитого мальчика, 36-летний уроженец Ясный, нанес ребенку несовместимые с жизнью травмы.

    Повреждения в области головы были обнаружены у ребенка во время криминалистической проверки.

    На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи работают с подозреваемым мужчиной и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает RIA56.RU.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #орск
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