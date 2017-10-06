Утечка газа на скважине в Оренбургской области устранена, пострадавших нет

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Оренбург, 6 октября. Утечка газа произошла на скважине, расположенной в Оренбургском районе, утром 6 сентября.

Аварийная ситуация произошла около 6.06 утра на одной из действующих нефтяных скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, информирует RIA56. RU.

Оперативная служба ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы незамедлительно выехали на место. В течение получаса разгерметизация была ликвидирована.

Местные власти отменили занятия в шести учебных учреждениях и пяти детских садах Оренбургского района, расположенных рядом с местом аварии. Одним из самых близкорасположенных жилых территорий является поселок Караванный. По информации регионального минздрава, обращений за медицинской помощью не поступало.