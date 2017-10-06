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Происшествия
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Происшествия
Утечка газа на скважине в Оренбургской области устранена, пострадавших нет
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    Утечка газа на скважине в Оренбургской области устранена, пострадавших нет

    12:17  6 Октября 2017
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    Утечка газа на скважине в Оренбургской области устранена, пострадавших нет

    Оренбург, 6 октября. Утечка газа произошла на скважине, расположенной в Оренбургском районе, утром 6 сентября.

    Аварийная ситуация произошла около 6.06 утра на одной из действующих нефтяных скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, информирует RIA56. RU.

    Оперативная служба ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы незамедлительно выехали на место. В течение получаса разгерметизация была ликвидирована.

    Местные власти отменили занятия в шести учебных учреждениях и пяти детских садах Оренбургского района, расположенных рядом с местом аварии. Одним из самых близкорасположенных жилых территорий является поселок Караванный. По информации регионального минздрава, обращений за медицинской помощью не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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