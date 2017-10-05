Пенсионер зарезал своего сына в пылу ссоры в Оренбургской области

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Оренбург, 5 октября. В Оренбургской области пенсионер зарезал своего 40-летнего сына. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 4 октября, сообщает «Ньюинформ». Житель Орска, находясь в своей квартире по улице Олимпийской, начал конфликтовать со своим 40-летним сыном. В какой-то момент между мужчинами началась драка. Обвиняемый, схватив кухонный нож, нанес сыну один удар в область грудной клетки. Раненый скончался от сильной кровопотери.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос о заключении 64-летнего пенсионера под стражу.