Под Оренбургом загорелась часовня

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Оренбург, 5 октября. Спасатели Оренбургской области выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло в поселке Южный Урал — речь идет о задымлении в православной часовне.

В южноуральском храме проводятся плановые ремонтные работы, сообщили в региональном МЧС. Ранее в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в культовом сооружении. Оперативные сотрудники выехали на место ЧП. Известно, что из звонницы храма валил черный дым, пожарные устанавливают причины возгорания.

В ГУ МЧС пояснили, что огонь охватил площадь около пяти квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет Ria56.