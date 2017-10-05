Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян
Происшествия
Под Оренбургом загорелась часовня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Под Оренбургом загорелась часовня

    12:37  5 Октября 2017
    39

    Под Оренбургом загорелась часовня

    Оренбург, 5 октября. Спасатели Оренбургской области выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло в поселке Южный Урал — речь идет о задымлении в православной часовне. 

    В южноуральском храме проводятся плановые ремонтные работы, сообщили в региональном МЧС. Ранее в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в культовом сооружении. Оперативные сотрудники выехали на место ЧП. Известно, что из звонницы храма валил черный дым, пожарные устанавливают причины возгорания.

    В ГУ МЧС пояснили, что огонь охватил площадь около пяти квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет Ria56. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #пожар #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84011

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107331

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29959

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44587

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26068
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        879
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        238
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        155
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11769