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Общество
Новый центр спортивной гимнастики построят в Оренбурге
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    Новый центр спортивной гимнастики построят в Оренбурге

    21:16  4 Октября 2017
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    Новый центр спортивной гимнастики построят в Оренбурге

    Оренбург, 4 октября. В Оренбурге будет создан центр спортивной гимнастики и акробатики. Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации города.

    На строительство центра были выделены 55 миллионов рублей, кроме того, частный партнер намерен внести еще 30 миллионов рублей. Сейчас городская администрация решает вопрос о том, где он будет располагаться – на проспекте Победы или проспекте Гагарина.

    Проект по строительству нового центра возник после того, как здание старого на улице Набережной было признано аварийным.

    Сдать новый комплекс планируют в августе 2018 года. Площадь спортивного центра составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Также уже достигнута предварительная договоренность с Федерацией спортивной гимнастики России об оснащении Центра необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. 

     

    Автор: Антон Зарубин
    #оренбург #центр #гимнастика
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