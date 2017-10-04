Новый центр спортивной гимнастики построят в Оренбурге

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Оренбург, 4 октября. В Оренбурге будет создан центр спортивной гимнастики и акробатики. Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации города.

На строительство центра были выделены 55 миллионов рублей, кроме того, частный партнер намерен внести еще 30 миллионов рублей. Сейчас городская администрация решает вопрос о том, где он будет располагаться – на проспекте Победы или проспекте Гагарина.

Проект по строительству нового центра возник после того, как здание старого на улице Набережной было признано аварийным.

Сдать новый комплекс планируют в августе 2018 года. Площадь спортивного центра составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Также уже достигнута предварительная договоренность с Федерацией спортивной гимнастики России об оснащении Центра необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.