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Огонь уничтожил остановочный павильон в Оренбурге
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    Огонь уничтожил остановочный павильон в Оренбурге

    11:23  4 Октября 2017
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    Огонь уничтожил остановочный павильон в Оренбурге

    Оренбург, 4 октября. Региональное спасательное ведомство сообщает о том, что в ночь на 4 октября в Оренбурге на проспекте Победы сгорел остановочный комплекс, в котором находился магазин. 

    Шесть пожарных и две спецмашины принимали участие в тушении пожара, возникшего в остановочном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге. По предварительной информации, возгорание произошло внутри магазина. Обстоятельства пожара выясняются экстренными службами и правоохранителями. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Ria56.

    Автор: Ирина Селезнева
    #пожар #оренбург
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