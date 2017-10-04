Огонь уничтожил остановочный павильон в Оренбурге

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Оренбург, 4 октября. Региональное спасательное ведомство сообщает о том, что в ночь на 4 октября в Оренбурге на проспекте Победы сгорел остановочный комплекс, в котором находился магазин.

Шесть пожарных и две спецмашины принимали участие в тушении пожара, возникшего в остановочном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге. По предварительной информации, возгорание произошло внутри магазина. Обстоятельства пожара выясняются экстренными службами и правоохранителями. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Ria56.