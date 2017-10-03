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Общество
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Общество
Застройщик выплатит нескольким семьям в Оренбургской области около 5 млн рублей
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    Застройщик выплатит нескольким семьям в Оренбургской области около 5 млн рублей

    20:11  3 Октября 2017  /обновлено: 20:12  03 Октября 2017
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    Застройщик выплатит нескольким семьям в Оренбургской области около 5 млн рублей

    Оренбург, 3 октября. Индивидуальный предприниматель выплатит около пяти млн рублей нескольким семьям за несвоевременную сдачу домов в Оренбургской области.

    Абдулинский районный суд обязал предпринимателя выплатить штраф за нарушения сроков сдачи двух домов для семей, которые получили социальную выплату от государства на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей», сообщает RIA56.RU.

    Застройщик в общей сумме должен выплатить свыше пяти млн рублей в счет неустойки за нарушение сроков сдачи домов в эксплуатацию, компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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