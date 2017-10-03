Пианистка Шино Хидака откроет фестиваль «Дни Японии» в Оренбурге

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Оренбург, 3 октября. Концерт фортепьянной музыки пианистки Шино Хидаки откроет традиционный фестиваль «Дни Японии» 4 октября.

Ежегодный фестиваль, который проходит в Оренбурге, продлится до 13 октября. Финальным мероприятием станет бизнес-семинар «Роль малого и среднего бизнеса в развитии регионов». На территории Оренбургской областной филармонии будут звучать произведения Листа, Равеля, Хинастера, Шопена и Баха, сообщает RIA56.RU.

Кроме этого, книжная выставка «Япония: традиции, искусство, литература» будет работать с 5 октября.