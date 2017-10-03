Избирком Оренбургской области начал готовиться к президентским выборам-2018

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Оренбург, 3 октября. Избирательная комиссия Оренбургской области уже начала готовиться к президентским выборам, которые пройдут в России в марте 2018 года.

В ходе одного из заседаний говорилось о том, что в регионе будет организовано досрочное голосование, а также QR-кодирование итоговых протоколов участковых комиссий. Главным нововведением станет отказ от практики использования открепительных удостоверений.

При этом члены Избиркома Оренбургской области планируют задействовать около 120 комплексов для обработки бюллетеней. Кроме того, необходимо проработать вопросы, связанные с повышением явки избирателей.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации ищет подрядчиков для обслуживания комплексов государственной автоматизированной системы «Выборы».