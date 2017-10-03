Оренбуржец Магомед Алибулатов занял первое место в Первенстве России по ММА

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Оренбург, 3 октября. Оренбургский спортсмен Магомет Алибулатов одержал победу на первенстве России по ММА среди юношей до 20 лет.

Соревнования состоялись в городе Великие Луки Псковской области. Член оренбургского клуба «Цеста» Магомет Алибулатов одержал беззаговорочную победу по решению судей над спортсменом из Московской области Шамилем Пирмагомедовым, сообщает RIA56.RU.

Также призерами стали оренбуржцы Данил Ронин, Андрей Цой и Данила Пименов. Спортсмены заняли третьи места, отметила пресс-служба министерства спорта Оренбургской области.