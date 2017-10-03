Авиакомпания выплатит жителю Оренбургской области 60 тысяч рублей из-за задержки рейса

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Оренбург, 3 октября. Авиакомпания S7 Airlines выплатит жителю Оренбургской области 60 тысяч рублей в счет возмещения убытков, компенсации морального вреда и штрафа за отказ удовлетворить требования потребителей.

Как информирует пресс-служба Оренбургского областного суда, авиакомпания S7 Airlines выплатит жителю Орска более 60 тысяч рублей по решению суда от 3 октября. Задержка рейса из Владивостока в Новосибирск в июле 2016 года на семь часов вынудила пассажира купить дополнительные билеты на трансфертные рейсы. Он должен был отправиться в Москву из Новосибирска, а затем — в Оренбург.

Вылет в Новосибирск был задержан, в результате чего мужчина не смог вовремя попасть на стыковочные рейсы. В итоге, пассажиру пришлось покупать билеты с более поздним временем вылета (39 тысяч рублей) и оплатить проживание в гостинице (1600 рублей).

По приезде домой пассажир потребовал от авиакомпании возместить убытки, но получил отказ. После чего обратился в суд, который постановил взыскать с авиакомпании 60 тысяч рублей, так как выполнению рейса по расписанию не препятствовали чрезвычайные и не зависящие от авиакомпании обстоятельства.