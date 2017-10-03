Два человека погибли в ДТП под Оренбургом

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Оренбург, 3 октября. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте аварии, случившейся под утро 2 октября, в Оренбургской области.

ДТП произошло 2 октября в 4 часа утра напротив дома №12 по улице Гагарина села Герасимовка. Автомобиль марки «Форд Фокус», 27-летний водитель которого не справился с управлением, съехал в правый кювет и утонул в заполненной водой яме. Водитель и его 28-летний пассажир скончались на месте до вызова сотрудников скорой помощи, сообщает RIA56.RU ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.

На данный момент проводится проверка и выясняются все детали случившейся аварии.