Оренбурженка выиграла грант на создание «Института благородных девиц»

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Оренбург, 2 октября. Грант в размере 200 тысяч рублей получила жительница Оренбурга на развитие собственного бизнеса.

Как сообщает RIA56.RU, Елена Винькова одержала победу в конкурсе «Мама-предприниматель». Она представила жюри проект «Института благородных девиц», на базе которого женщина планирует проводить занятия для девочек-подростков. Основными задачами будут формирование правильного мировоззрения и освоение полезных навыков, таких как здоровое питание, парикмахерское мастерство и шитье. Коме этого, будут проводиться мастер-классы, которые позволят расширять кругозор маленьких леди.

Полученный грант победительница хочет потратить на покупку спортивного инвентаря для занятий фитнесом и швейное оборудование. Коме этого, часть средств будет направлена на продвижение и развитие проекта.

Проект «Мама-предприниматель» представляет собой нескольких модулей, которые включают маркетинг, расчет рисков и составление бизнес плана предприятия.