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Общество
Оренбурженка выиграла грант на создание «Института благородных девиц»
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    Оренбурженка выиграла грант на создание «Института благородных девиц»

    20:23  2 Октября 2017
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    Оренбурженка выиграла грант на создание «Института благородных девиц»

    Оренбург, 2 октября. Грант в размере 200 тысяч рублей получила жительница Оренбурга на развитие собственного бизнеса.

    Как сообщает RIA56.RU, Елена Винькова одержала победу в конкурсе «Мама-предприниматель». Она представила жюри проект «Института благородных девиц», на базе которого женщина планирует проводить занятия для девочек-подростков. Основными задачами будут формирование правильного мировоззрения и освоение полезных навыков, таких как здоровое питание, парикмахерское мастерство и шитье. Коме этого, будут проводиться мастер-классы, которые позволят расширять кругозор маленьких леди.

    Полученный грант победительница хочет потратить на покупку спортивного инвентаря для занятий фитнесом и швейное оборудование. Коме этого, часть средств будет направлена на продвижение и развитие проекта.

    Проект «Мама-предприниматель» представляет собой нескольких модулей, которые включают маркетинг, расчет рисков и составление бизнес плана предприятия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #грант
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