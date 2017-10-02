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Труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире в Орске
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    Труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире в Орске

    19:04  2 Октября 2017  /обновлено: 19:04  02 Октября 2017
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    Труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире в Орске

    Оренбург, 2 октября. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в Орске Оренбургской области 30 сентября.

    Как сообщает региональный Следственный комитет, в минувшую субботу в квартире по проспекту Ленина был найден труп 49-летнего мужчины. По одной из версий следствия, погибший в состоянии алкогольного опьянения выстрелил себе в правый висок из собственного травматического пистолета. Одной из причин самоубийства могли быть семейные конфликты.

    На сегодняшний день проводится судебно-медицинская экспертиза и криминалистические исследования, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #орск
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