Труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире в Орске

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Оренбург, 2 октября. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в Орске Оренбургской области 30 сентября.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в минувшую субботу в квартире по проспекту Ленина был найден труп 49-летнего мужчины. По одной из версий следствия, погибший в состоянии алкогольного опьянения выстрелил себе в правый висок из собственного травматического пистолета. Одной из причин самоубийства могли быть семейные конфликты.

На сегодняшний день проводится судебно-медицинская экспертиза и криминалистические исследования, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.