В Оренбургской области «Лада» врезалась в дерево, есть пострадавшие

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Оренбург, 2 октября. Пассажирка автомобиля, попавшего в ДТП в Оренбургской области 2 октября, госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом правого плеча.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, серьёзное ДТП произошло в поселке Саракташ на улице Ленина. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением. В результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево.

Пассажирка автомобиля получила травмы и гематомы. Ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где диагностировали сотрясение головного мозга и перелом правого плеча со смещением осколков.

На данный момент обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.