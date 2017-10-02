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В Оренбургской области «Лада» врезалась в дерево, есть пострадавшие
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    В Оренбургской области «Лада» врезалась в дерево, есть пострадавшие

    17:06  2 Октября 2017
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    В Оренбургской области «Лада» врезалась в дерево, есть пострадавшие

    Оренбург, 2 октября. Пассажирка автомобиля, попавшего в ДТП в Оренбургской области 2 октября, госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом правого плеча.

    По информации пресс-службы УМВД России по региону, серьёзное ДТП произошло в поселке Саракташ на улице Ленина. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением. В результате чего транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево.

    Пассажирка автомобиля получила травмы и гематомы. Ее незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где диагностировали сотрясение головного мозга и перелом правого плеча со смещением осколков.

    На данный момент обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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