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Украина
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Общество
Оренбургские экс-чиновники вернут 7 млн рублей за полученные взятки
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    Оренбургские экс-чиновники вернут 7 млн рублей за полученные взятки

    15:34  2 Октября 2017
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    Оренбургские экс-чиновники вернут 7 млн рублей за полученные взятки

    Оренбург, 2 октября. Вымогательство обошлось двум чиновникам, по решению суда от 2 октября, лишением свободы и штрафом в размере 7 млн рублей.

    Как сообщает пресс-служба областной прокураты, суд удовлетворил иск о взыскании с экс-руководителя государственного казенного учреждения жилищного, коммунального и социального строительства Оренбургской области Асхата Зиганшина и его экс-заместителя Константина Жданова 7 млн рублей в пользу государства.

    Известно, что фигуранты дела вымогали деньги в размере 7 млн рублей у заместителя директора строительной фирмы за подписание актов выполненных работ. Предприятие специализировалось на строительстве по госзаказам социальных объектов в селе Ташла.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #взятка #оренбург
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