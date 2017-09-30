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Общество
На митинг Навального в Оренбурге пришли около 600 человек
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    На митинг Навального в Оренбурге пришли около 600 человек

    12:22  30 Сентября 2017
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    На митинг Навального в Оренбурге пришли около 600 человек

    Оренбург, 30 сентября. Всего лишь 600 человек пришли на провалившийся митинг оппозиционера Алексея Навального в Оренбурге.

    Попытки Навального провести массовый митинг в Оренбурге не увенчались успехом. Фоторепортеры оппозиции пытаются сделать фотографии, на которых была бы запечатлена толпа участников акции, однако, как сообщают очевидцы, реальные цифры более чем скромны. 

    Вместо заявленных Навальным 2000 тысяч пришли 600 человек. Отмечается, что разочаровавшиеся в оппозиционере представители взрослого поколения вообще проигнорировали митинг, поэтому на акцию пришли лишь любопытные школьники. Как рассказывают источники, Навальный пытается сделать ставку на несовершеннолетнюю молодежь, надеясь на их бунтарский дух.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #навальный #митинг #оренбург
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