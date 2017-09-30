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Спорт
В Оренбурге состоялся масштабный праздник для юных спортсменов
Спорт
В Оренбурге состоялся масштабный праздник для юных спортсменов
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    В Оренбурге состоялся масштабный праздник для юных спортсменов

    11:49  30 Сентября 2017
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    В Оренбурге состоялся масштабный праздник для юных спортсменов

    Оренбург, 30 сентября. Тысячи оренбуржцев приняли участие в спортивном шоу «Посвящение в спортсмены», стартовавшем в СКК «Оренбуржье», власти города поздравили воспитанников ДЮСШ с новым статусом.

    Около четырех тысяч жителей Оренбурга пришли в зрительный зал СКК, чтобы принять участие в празднике для профессиональных и юных спортсменов. По словам представителя регионального Минспорта и туризма Геннадия Лискуна, оренбуржцы демонстрируют спортивное мастерство на арене главного спорткомплекса области. Каждый из воспитанников спортшкол получил памятный вымпел. В шоу-программе зрители увидели яркие моменты из бокса, баскетбола, легкой атлетики, пишет Ria56.ru.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #оренбург
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