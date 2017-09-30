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Приезд Навального в Оренбург не вызвал ажиотажа
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    Приезд Навального в Оренбург не вызвал ажиотажа

    10:40  30 Сентября 2017
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    Приезд Навального в Оренбург не вызвал ажиотажа

    Оренбург, 30 сентября. Алексей Навальный едет в Оренбург, чтобы провести митинг, который начнется в 12.00. Однако его приезд не вызывает ажиотажа у горожан.

    Блогер рассказал, что накануне вечером его отпустили из отдела полиции, и уже в 05.00 он вылетел в Оренбург.

    При этом подписчики Навального не разделяют его энтузиазма. «Народу начнешь помогать и в тебя поверять. А так просто смешишь!» — прокомментировал пост блогера в Instagram пользователь под ником ivancher.

    «…хвастаться, что он мало спал, и все типа ради народа, возомнил себя Штирлицем уже», — пишет marusya777petrova. «Когда ж тебя закроют уже, любитель хайпа дешевого!!!?» — комментирует artem_togl.

    Напомним, накануне Навальный пытался провести несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что городские власти отказали в ее проведении, в штабе Навального продолжили подготовку к мероприятию. Блогера задержали у его дома.

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    Автор: Алексей Громов
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