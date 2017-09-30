Автомобиль BMW врезался в рекламный щит в Оренбурге, есть жертвы

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Оренбург, 30 сентября. В Оренбурге в результате страшного ДТП погибли три человека. Автомобиль BMW на полном ходу врезался в опору рекламного щита.

Авария произошла рано утром на проспекте Знаменских, сообщает МВД России по Оренбургской области. Для того, чтобы извлечь из искореженного автомобиля тела трех погибших, спасатели применили гидравлический инструмент.

Кроме этого, медики оказали помощь одному пострадавшему. Он госпитализирован в одну из больниц города. Личности двух погибших установлены, ими оказались жители Оренбурга в возрасте 21 и 20 лет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.