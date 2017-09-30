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Эксперт о поездке Навального в Оренбург: Его «митинги» напоминают встречи с артистом
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    Эксперт о поездке Навального в Оренбург: Его «митинги» напоминают встречи с артистом

    8:59  30 Сентября 2017
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    Задержание, которое играет на руку: почему Навальному выгодно пропустить митинг в Оренбурге

    До последнего времени было непонятно, приедет ли Алексей Навальный в Оренбург. Накануне вечером, когда его уже отпустили из полиции, блогер зашел в Твиттер, чтобы сообщить: да, в Оренбург он собирается.

    Вчера Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве. 

    По мнению политолога Александра Асафова, Навальный ожидал этого задержания и даже надеялся на него. На своих последних митингах, в частности, в Хабаровске и Владивостоке блогер показал не самые хорошие «результаты». Явка на организованные им мероприятия исчислялась едва ли сотнями человек. Так, во Владивостоке и Хабаровске сообщалось о 700 собравшихся. В Новосибирске — о 650 митингующих. Это очень несерьезные показатели для человека с амбициями Навального.

    «Конечно, митинг в Оренбурге состоится с Навальным или без него. Тем не менее вчерашнее задержание играет ему на руку. Он игнорирует согласованные места проведения митингов и пытается провести их в несогласованных. Его арестовывают. Все это звенья одной цепи, часть общей стратегии Навального. Таким образом он пытается привлечь к своим действиям большее общественное внимание», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.  

    Напомним, в пятницу Навальный собирался встречаться с нижегородцами. При этом митинг с властями согласован не был.

    Навальный имеет все основания ожидать, что в Оренбурге его придет послушать полтысячи человек или что-то около того. Чем в очередной раз «светиться» на фоне столь незначительной аудитории, для него гораздо выгодней пропустить митинг под благовидным предлогом.

    Александр Асафов

    «Споры между противниками и сторонниками Навального о том, сколько же людей на самом деле пришло на последние митинги этого «политика федерального значения», продолжаются. Но две это тысячи, или семьсот человек, или даже пять тысяч — на фоне общей картины это имеет очень малое значение. В любом случае, последние достижения Навального очень скромны — особенно если сравнивать их с тем же митингом на Болотной площади в 2012 году», — продолжает Асафов.

    Популярность Алексея Навального падает, и он это чувствует. Именно потому и начались все эти истории с «нападениями» на его ближайших сторонников. Именно потому он все чаще нарушает законодательные предписания по части организации массовых мероприятий. Все это привлекает к нему общественное внимание, а ради такого внимания Навальный готов даже подставиться под арест.

    «Ему нужно больше сторонников, больше молодежи, больше пожертвований. Только тогда в его политической деятельности будет какой-то смысл. Хоть сейчас Навальный использует громкие слова в духе «президентская кампания» и «открытие предвыборных штабов», в реальности его деятельность сейчас куда как менее масштабна. В лучшем случае митинги Навального превратились в творческие встречи с артистом средней руки. При этом, я думаю, что настоящий артист, популярный среди молодежи, собрал бы в Оренбурге и других городах, где недавно побывал Навальный, гораздо большее число людей», — заключает Асафов.

    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #навальный #задержание #митинг #хабаровск #оренбург #владивосток #асафов
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