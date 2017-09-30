Эксперт о поездке Навального в Оренбург: Его «митинги» напоминают встречи с артистом

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До последнего времени было непонятно, приедет ли Алексей Навальный в Оренбург. Накануне вечером, когда его уже отпустили из полиции, блогер зашел в Твиттер, чтобы сообщить: да, в Оренбург он собирается.

Вчера Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве.

По мнению политолога Александра Асафова, Навальный ожидал этого задержания и даже надеялся на него. На своих последних митингах, в частности, в Хабаровске и Владивостоке блогер показал не самые хорошие «результаты». Явка на организованные им мероприятия исчислялась едва ли сотнями человек. Так, во Владивостоке и Хабаровске сообщалось о 700 собравшихся. В Новосибирске — о 650 митингующих. Это очень несерьезные показатели для человека с амбициями Навального.

«Конечно, митинг в Оренбурге состоится с Навальным или без него. Тем не менее вчерашнее задержание играет ему на руку. Он игнорирует согласованные места проведения митингов и пытается провести их в несогласованных. Его арестовывают. Все это звенья одной цепи, часть общей стратегии Навального. Таким образом он пытается привлечь к своим действиям большее общественное внимание», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Напомним, в пятницу Навальный собирался встречаться с нижегородцами. При этом митинг с властями согласован не был.

Навальный имеет все основания ожидать, что в Оренбурге его придет послушать полтысячи человек или что-то около того. Чем в очередной раз «светиться» на фоне столь незначительной аудитории, для него гораздо выгодней пропустить митинг под благовидным предлогом.

«Споры между противниками и сторонниками Навального о том, сколько же людей на самом деле пришло на последние митинги этого «политика федерального значения», продолжаются. Но две это тысячи, или семьсот человек, или даже пять тысяч — на фоне общей картины это имеет очень малое значение. В любом случае, последние достижения Навального очень скромны — особенно если сравнивать их с тем же митингом на Болотной площади в 2012 году», — продолжает Асафов.

Популярность Алексея Навального падает, и он это чувствует. Именно потому и начались все эти истории с «нападениями» на его ближайших сторонников. Именно потому он все чаще нарушает законодательные предписания по части организации массовых мероприятий. Все это привлекает к нему общественное внимание, а ради такого внимания Навальный готов даже подставиться под арест.