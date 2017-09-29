Оренбуржец отсудил у стоматологии около 1,5 млн рублей за бракованные протезы

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Оренбург, 29 сентября. Житель Оренбургской области осудил у стоматологической клиники около 1,5 млн рублей за некачественные протезы и их имплантацию.

Как сообщили в Оренбургском областном суде, пациент заключил договор с клиникой «Ростошь» на установку 12 имплантов и протезирование, которое было проведено спустя шесть месяцев. Однако зубные мосты дважды пришлось переделывать, а керамические коронки имели сколы. Кроме того, оказалось, что ортопедические конструкции были выполнены неправильно, а один имплант сломался. После жалобы пациенту провели коррекцию, однако она не помогла.

В ходе экспертизы выяснилось, что услугу необходимо оказать повторно, так как тактика имплантирования была неправильной. Суд принял решение о выплате пациенту стоимости услуг, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа на общую сумму около 1,5 млн рублей, сообщает РИА56.