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Оренбуржец отсудил у стоматологии около 1,5 млн рублей за бракованные протезы
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    Оренбуржец отсудил у стоматологии около 1,5 млн рублей за бракованные протезы

    16:45  29 Сентября 2017  /обновлено: 16:47  29 Сентября 2017
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    Оренбуржец отсудил у стоматологии почти 500 тысяч рублей за бракованные протезы

    Оренбург, 29 сентября. Житель Оренбургской области осудил у стоматологической клиники около 1,5 млн рублей за некачественные протезы и их имплантацию.

    Как сообщили в Оренбургском областном суде, пациент заключил договор с клиникой «Ростошь» на установку 12 имплантов и протезирование, которое было проведено спустя шесть месяцев. Однако зубные мосты дважды пришлось переделывать, а керамические коронки имели сколы. Кроме того, оказалось, что ортопедические конструкции были выполнены неправильно, а один имплант сломался. После жалобы пациенту провели коррекцию, однако она не помогла.

    В ходе экспертизы выяснилось, что услугу необходимо оказать повторно, так как тактика имплантирования была неправильной. Суд принял решение о выплате пациенту стоимости услуг, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа на общую сумму около 1,5 млн рублей, сообщает РИА56.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #оренбург #стоматология #импланты
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