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Бригада медиков подралась с водителем, заблокировавшим скорую в Оренбурге
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    Бригада медиков подралась с водителем, заблокировавшим скорую в Оренбурге

    12:40  29 Сентября 2017  /обновлено: 12:42  29 Сентября 2017
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    Бригада медиков подралась с водителем, заблокировавшим скорую в Оренбурге

    Оренбург, 29 сентября. Бригада скорой помощи вступила в конфликт с группой людей, из автомобиля ВАЗ, который перегородил  въезд спецтранспорту в одном из дворов Оренбурга. Очевидцы засняли происходящее на видео.

    Инцидент произошел у дома №2 по улице Высотной. По данным УМВД РФ по Оренбургской области, по факту происшествия проводится проверка. Сами участники конфликта не стали обращаться в полицию.

    Свидетели случившегося сообщили, что ВАЗ ехал очень медленно, однако спустя несколько минут скорая все же смогла проехать.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #оренбург #скорая
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