Бригада медиков подралась с водителем, заблокировавшим скорую в Оренбурге

В Избранное

Оренбург, 29 сентября. Бригада скорой помощи вступила в конфликт с группой людей, из автомобиля ВАЗ, который перегородил въезд спецтранспорту в одном из дворов Оренбурга. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Инцидент произошел у дома №2 по улице Высотной. По данным УМВД РФ по Оренбургской области, по факту происшествия проводится проверка. Сами участники конфликта не стали обращаться в полицию.

Свидетели случившегося сообщили, что ВАЗ ехал очень медленно, однако спустя несколько минут скорая все же смогла проехать.