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Трассу М5 «Урал» перекрыли на подъезде к Оренбургу
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    Трассу М5 «Урал» перекрыли на подъезде к Оренбургу

    12:17  29 Сентября 2017
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    Трассу М5 «Урал» перекрыли на подъезде к Оренбургу

    Оренбург, 29 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли трассу Оренбург — Орск и трассу М5 «Урал» на время проведения учений на случай ухудшения погодных условий.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, учения проводятся на двух участках дороги: со 170 по 260 км трассы регионального значения Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области и с 357 по 405 км трассы федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (на подъезде к Оренбургу).

    Участки дорог будут закрыты 29 сентября с 11.00 до 15.00. Цель учений — выработать у сотрудников ГАИ навыки по обеспечению безопасности дорожного движения во время непогоды, сообщает RIA56.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #урал #учения #оренбург #трасса #гаи #м5
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