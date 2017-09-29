Трассу М5 «Урал» перекрыли на подъезде к Оренбургу

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Оренбург, 29 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли трассу Оренбург — Орск и трассу М5 «Урал» на время проведения учений на случай ухудшения погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, учения проводятся на двух участках дороги: со 170 по 260 км трассы регионального значения Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области и с 357 по 405 км трассы федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (на подъезде к Оренбургу).

Участки дорог будут закрыты 29 сентября с 11.00 до 15.00. Цель учений — выработать у сотрудников ГАИ навыки по обеспечению безопасности дорожного движения во время непогоды, сообщает RIA56.