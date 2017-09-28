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Происшествия
Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом
Происшествия
Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом
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    Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом

    18:52  28 Сентября 2017
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    Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом

    Оренбург, 28 сентября. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения Chevrolet Aveo и Toyota на седьмом километре трассы «Гай — Орск». Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

    Кто именно спровоцировал аварию — не уточняется. Жертвами ДТП стали три человека из Chevrolet и один из Toyota — все они погибли до приезда врачей скорой помощи. Один пассажир Toyota был госпитализирован. На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дтп #жертвы #авария #оренбург #трасса
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