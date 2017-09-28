Застройщик в Оренбурге получил 3,5 года за хищение средств на дома для сирот

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Оренбург, 28 сентября. Директор оренбургской строительной фирмы «Автопортал» получил 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей за хищение средств при строительстве домов для сирот и переселенцев из аварийного жилья. Соответствующее решение принял в четверг Ленинский районный суд Оренбурга.

Суд установил, что с сентября 2014 по июнь 2015 года бизнесмен заключил с мэрией 5 контрактов на долевое строительство 4 домов на улице Турбинной. Общая стоимость контрактов составила более 100 млн рублей, 30 из которых были перечислены на счет «Автопортала» в качестве аванса. Однако застройщик так и не выполнил взятые на себя обязательства.