Оренбурженку «вытолкнули» из переполненного автобуса в час пик

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Оренбург, 28 сентября. Жительница Оренбурга «выпала» из переполненного автобуса 27 сентября на Донгузской улице.

Инцидент произошел в утренний час пик в Оренбурге. Водитель пассажирского транспорта не закрыл двери из-за большого количества пассажиров и начал движение. В результате из переполненного автобуса №41 выпала женщина, информируют «Новости Оренбурга».

По сообщению правоохранительных органов, в полицию по данному факту обращений не поступало. Позже выяснилось, что женщину просили покинуть автобус, так как он был переполнен. Сделать это она отказалась, и из-за давки оказалась вне пассажирского автобуса.